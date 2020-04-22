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Путин пообещал поддержку строительной отрасли и ЖКХ

Президент высказался за помощь в осуществлении сооружения кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым в нынешних условиях, связанных с распространение коронавируса, поддерживать строительную отрасль в целом. На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, которая прошла в режиме видео-конференции, глава государства высказался за помощь в осуществлении сооружения кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

Руководитель региона обратился к Путину с просьбой о дополнительных ассигнованиях из федерального центра на подготовку к новому отопительному сезону, строительство жилья, а также "на ускорение темпов реализации строительства и реконструкции екатеринбургской кольцевой дороги в объеме 2 млрд 124 млн рублей".

"Что касается строительного комплекса, мы уже обсуждали эту тему, но она постоянно будет находиться в поле нашего внимания", - заверил Путин. Чтобы уточнить, как федеральный центр помогает в строительстве екатеринбургской кольцевой дороги, глава государства позвонил вице-премьеру Марату Хуснуллину и поручил связаться с Куйвашевым, а затем "представить предложения" по дополнительной поддержке проекта.

Вице-премьер доложил, что после совещания у президента по поддержке строительной отрасли, которое прошло на прошлой неделе, ведется работа с регионами по составлению перечня объектов, где следует ускорить темпы работы. Хуснуллин заверил в готовности помочь Свердловской области. "И стройку в целом надо поддерживать, людей занимать, и объект [кольцевая дорога] очень важный для такого крупного мегаполиса, как Екатеринбург", - указал президент.

Президент также сообщил о планах провести отдельное совещание по проблемам ЖКХ. "Что касается жилищно-коммунального комплекса, он действительно сильно пострадал, здесь есть проблемы, мы в ближайшее время проведем развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций", - пообещал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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