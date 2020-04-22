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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: девелоперы потеряли до 7 млрд рублей из-за простоя строек в Московском регионе

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко отметил, что около 60 застройщиков могут объявить о банкротстве уже до конца текущего года

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Девелоперы Московского региона потеряли до 7 млрд рублей из-за почти двухнедельного простоя строек в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки "Жилье и городская среда" Общероссийского народного фронта Николай Алексеенко.

В Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

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"Суммарно месяц простоя обходится девелоперам Москвы и области в 13-14 млрд рублей прямых издержек (заработные платы, аренда и другое). Соответственно, за два недели набегает около 6-7 млрд рублей", - сказал Алексеенко.

Эксперт пояснил, что это ориентировочная цифра, поскольку затраты зависят от объема застройки и привлекаемых ресурсов. Кроме того, по его словам, не стоит забывать и о недополученной выручке в связи с режимом самоизоляции, который сказался на продажах. "Только за апрель, по нашим оценкам, в Москве и области снижение объемов продаж составит около 50-55 млрд рублей", - сказал Алексеенко.

В частности, в девелоперской компании "Интеко", у которой три стройплощадки в Москве, месячный простой от остановки строительства для своей компании оценили в сумму до 350 млн рублей. "Нам это стоит примерно 330-350 млн рублей в месяц прямых затрат, которые на сегодняшний момент не создают ни добавленной стоимости, ни позволяют держать производственную планку", - сообщил президент "Интеко" Александр Николаев.

Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин сообщил ТАСС, что потери от остановки строительства для его девелоперской компании, строящей в Москве, составят до 100 млн рублей в месяц с учетом процентов, выплачиваемых банку, а также арендной платы за землю из-за увеличения сроков строительства.

Что может быть дальше

На текущий момент заявлено, что стройки приостановлены до 1 мая, напомнил Алексеенко. По его оценке, продление сроков до приостановки еще на две недели увеличивает негативный эффект в среднем в 1,5 раза. Согласно расчетам РАСК, если приостановка строительства продлится до 15 мая, а самоизоляция до 1 июня, с серьезными финансовыми сложностями столкнутся около 55% застройщиков Московского региона (столица и область), это около 220 компаний.

В агентстве прогнозируют, что около 130 тыс. дольщиков, которые уже приобрели квартиру в таких объектах, в дальнейшем, вероятно, могут столкнуться с переносами сроков ввода вплоть до трех-четырех месяцев. "Кроме того, из этого же числа около 60 застройщиков могут объявить о банкротстве уже до конца текущего года, а это появление новых 20-23 тыс. обманутых дольщиков, на решение проблем которых в дальнейшем нужно будет потратить порядка 100 млрд рублей", - прогнозирует Алексеенко.

Меры поддержки

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов в рамках проектного финансирования, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

Путин также сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на сумму до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге на покупку жилья комфорт-класса в новостройках.

Кроме того, по поручению президента, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ получил государственную гарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. Помимо этого, фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

В новость были внесены изменения (17:03 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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