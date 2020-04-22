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Услуги ЖКХ по не прошедшим поверку счетчикам будут оплачиваться по действующим тарифам

Правительство из-за распространения коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Граждане, которые в 2020 году воспользуются разрешением правительства и не проведут поверку бытовых счетчиков, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по действующим тарифам, сообщили ТАСС в Росстандарте.

Правительство РФ из-за распространения коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет.

"Расчет оплаты на жилищно-коммунальные услуги должен производиться на основе этих показаний согласно действующим тарифам", - уточнили в ведомстве.

Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.

В Росстандарте подчеркнули, что вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытовых приборов учета является ложной и не соответствует действительности.

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