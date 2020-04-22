Эксперты: спрос на вторичное жилье в Москве упал на 40% из-за самоизоляции

"Количество запросов на вторичную недвижимость Москвы в нашей базе упало с введением самоизоляции на 40%. Тем не менее люди продолжают просматривать объявления. Сейчас можно связаться с собственником, который покажет квартиру онлайн, с помощью камеры на смартфоне. Узнать все параметры квартиры, провести переговоры о цене. Даже собрать документы можно онлайн", - сказал ТАСС генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спрос на вторичном рынке жилья в Москве снизился на 40% с введением режима самоизоляции из-за коронавируса, так как этот сегмент недвижимости ограничен в возможности заключать онлайн-сделки и на него не распространяются меры поддержки государства, сообщили в среду эксперты.

Однако далеко не все решаются на покупку исходя только из онлайн-просмотра, тем более провести сделку с передачей денег сейчас невозможно, если у покупателя нет цифровой подписи, подчеркнул эксперт.

В риелторской компании "ИНКОМ-недвижимость" отток покупателей на вторичном рынке жилья старой Москвы оценили в 25%. "Что же касается Троицкого и Новомосковского административных округов, где вторичный сегмент только развивается, то на данный момент, за редким исключением, сделки здесь проходят только на "первичке", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра "ИНКОМ-недвижимости" Дмитрия Таганова.

Преимущества новостроек

Среди причин того, почему покупатели в режиме самоизоляции, несмотря на общий низкий уровень спроса во всех сегментах рынка недвижимости, начали чаще отдавать предпочтение новостройкам, эксперт назвал наличие у застройщиков "дополнительных козырей".

"Во-первых, у них уже налажены технические возможности для дистанционного проведения сделок, а также передачи документов на регистрацию прав собственности в электронном виде. В особенности это касается крупных игроков отрасли, как раз занимающихся застройкой присоединенных к столице территорий. Во-вторых, на первичном рынке начала действовать новая программа господдержки, благодаря которой можно оформить ипотеку по сниженным ставкам", - сказал Таганов.

При этом со снятием ограничительных мер спрос и активность на вторичном рынке возобновятся, уверен Луценко. Однако уровень спроса будет сильно зависеть от экономической ситуации в стране, которая сейчас меняется стремительно, добавил он.

"От того, сколько бизнесов разорится, сколько людей потеряет работу и доход, будет зависеть, насколько люди будут готовы покупать квартиры и брать ипотеку. Пока прогноз не очень благоприятный, ведь льготная ипотека под 6,5%, объявленная президентом, распространяется только на первичку", - отметил эксперт.

Сравнение с прошлогодним падением

Спрос на вторичное жилье с начала самоизоляции в Москве, однако, снизился не так сильно, как в прошлом году с середины весны до конца лета, сообщили в "Инком-недвижимости". По данным компании, тогда из-за реформы долевого строительства, на фоне прогнозов о существенном росте цен на новостройки, вторичный рынок старой Москвы не досчитался 30% потенциальных сделок от общего их объема, а в Новой Москве доля покупателей, отдавших предпочтение сегменту новостроек, была еще больше - 43%.

С 29 марта режим самоизоляции из-за распространения коронавируса распространился на всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру стало допустимо только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула домашних животных (на расстоянии до 100 м от места жительства), выноса мусора. А с 15 апреля в столице ввели систему цифровых пропусков для передвижения на любом личном и общественном транспорте.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по ставке 6,5% годовых на 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге. Банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку, а застройщики научились заключать сделки, в том числе с ипотекой, в режиме онлайн.