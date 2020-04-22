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В Вологодской области увеличат объем средств на благоустройство на 13%

В этом году на эти цели направят 772,8 млн рублей

ВОЛОГДА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области направят в 2020 году 772,8 млн рублей на благоустройство общественных пространств и дворов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", что на 13% больше в сравнении с финансированием прошлого года. Из выделенных средств 134,3 млн рублей составила дотация из федерального бюджета на завершение проектов-победителей всероссийского конкурса - в Череповце, Тотьме и Устюжне, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В 2020 году общий объем средств по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" составляет 772,8 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. В том числе 134,3 млн рублей - федеральная дотация по проектам-победителям всероссийского конкурса 2019 года - в Череповце, Тотьме, Устюжне (в 2019 году на реализацию проекта направлено 685,1 млн рублей)", - говорится в сообщении.

По данным начальника Департамента строительства области Дмитрия Буслаева, в этом году запланировано благоустройство 205 территорий - 163 дворов и 42 общественных пространств. В 2019 году благоустроили 255 территорий, в том числе 195 дворов и 60 общественных территорий. В проекте участвуют города Вологда, Череповец, Красавино, Сокол и поселок Сазоново, города - исторические поселения федерального значения Белозерск, Великий Устюг и Тотьма, а также 26 муниципальных районов.

"В настоящее время в муниципалитетах проводится работа по проектной документации, прохождению экспертизы сметной документации и конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Работы по благоустройству территорий планируется начать в мае. Компании-подрядчики будут работать с учетом противоэпидемических мероприятий, соблюдая необходимые меры безопасности", - отметил Буслаев.

До конца этого года завершатся проекты, победившие во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений. Так, в Череповце воссоздадут историко-культурную среду мемориального дома-музея Верещагиных, выделен федеральный грант в 54 млн рублей. В старинном городе Тотьме реконструируют набережную, размер гранта - 54 млн рублей, в Устюжне - Сквер жертв революции с прилегающей территорией на Соборной площади в центре города (грант в 40 млн рублей). Кроме того, начата подготовка к проекту "Русская Фиваида на Севере" - по благоустройству в селе Ферапонтово Кирилловского района, где расположен Ферапонтов монастырь, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект рассчитан на 2020-2021 годы.

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