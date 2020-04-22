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Минстрой предложил отменить более 30 нормативных актов в рамках "регуляторной гильотины"

В частности, речь идет о стандарте раскрытия информации организациями в сфере управления многоквартирными домами и порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает признать утратившими силу 32 нормативных правовых акта и их отдельных положений в рамках так называемой регуляторной гильотины - реформы контрольно-надзорной деятельности. Проект постановления правительства в среду опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается признание утратившими силу ряда нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, которые содержат устаревшие или дублирующиеся обязательные требования, либо в соответствии с принципом механизма "регуляторной гильотины" <…> переносятся в федеральные законы", - говорится в пояснительной записке.

Речь идет о документах от 2008-2019 годов в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Так, признать утратившими силу предлагается стандарт раскрытия информации организациями в сфере управления многоквартирными домами, порядок аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации, правила установления требований энергетической эффективности для зданий.

Кроме того, предлагается отменить приказы Минстроя об оформлении технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве, об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых организаций, о порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства и другие документы. Предполагается, что проект постановления вступит в силу с 1 января 2021 года.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Госдума 17 апреля приняла в первом чтении два этих законопроекта.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщал, что ведомство внесет изменения в 183 нормативных документа в рамках проведения "регуляторной гильотины", чтобы выстроить отношения между застройщиками и государством.

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