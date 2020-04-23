Спрос на аренду загородных домов на майские праздники вырос в Подмосковье в два раза

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области на период майских праздников вырос в два раза по сравнению с 2019 годом. Эти данные привел ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Спрос на дома на майские праздники очень высокий. По сравнению с прошлым годом он вырос вдвое. Во-первых, у горожан сейчас нет никакой альтернативы выехать куда-либо, кроме как на собственную дачу или съемную. Во-вторых, даже те, кто никогда не снимал дачи на майские праздники и развлекался в городе, в этом году решили снять, так как многих угнетает самоизоляция в квартире", - говорит Луценко.

База краткосрочной аренды загородных домов в Подмосковье портала "Мир квартир" насчитывает более 4,3 тыс. объявлений. В компании отмечают, что в среднем цены на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Московской области выросли на 15-25% по сравнению с прошлым годом. "Дома, пользующиеся наибольшим спросом, как правило, имеют все городские удобства и сдаются по ставке 1 тыс. рублей на человека в день. Это могут быть совсем небольшие коттеджи на два-четыре человека или коттеджи побольше на компанию 8-10 человек", - добавил Луценко.

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин соглашается, что тренд на проживание в загородном доме продлится и в мае. Однако, по его мнению, если в прошлом году люди снимали дачи именно на время майских праздников, в этот раз они могут искать предложения на более длительный срок: на месяц или два. С этим соглашаются и ЦИАНе, отмечая, что сегодня предпочтения отдаются преимущественно долгосрочной аренде из-за режима самоизоляции.

В свою очередь заместитель директора департамента аренды квартир Инком-Недвижимость Оксана Полякова отмечает, что в компании не видят ажиотажного спроса на загородные дома в Подмосковье в праздничные дни, так как большинство из тех, кто хотел арендовать дом, сделал это в марте или апреле. "Массовый выезд москвичей на дачи уже состоялся и длится почти два месяца. Сегодня, в условиях ограничения передвижения и контактов, практически нет поступления "праздничных" заявок на подбор загородных объектов", - считает эксперт.

Загородная аренда в России

Кромочкин отмечает, что из-за введения во многих регионах России режима самоизоляции и ограничения передвижения россияне предпочитают арендовать загородные дома в пределах своего региона проживания. В "Авито Недвижимость" отметили, что в их базе данных в краткосрочную аренду сдается более 12 тыс. загородных домов, коттеджей, дач и таунхаусов по всей России, около 700 объектов свободно в Московской области, около 500 - в Ленинградской области.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов говорит, что в целом по стране число просмотров объявлений о посуточной аренде дома c 1 по 21 апреля относительно аналогичного периода 2019 года выросло на 38%. "Речь идет о локальном поиске. Многие регионы ввели обязательный карантин для приезжих из других областей, так что смысл отмечать праздники в другом городе зачастую отсутствует. По нашим оценкам, примерно для 10% объявлений о сдаче дома собственники просят заранее бронировать объект на праздники и уточнять цены", - добавил собеседник агентства.

По данным базы ЦИАН, в целом по России доступно более 8 тыс. домов для аренды. Год назад примерно в этом же время объем предложения составлял 5,8 тыс. загородных лотов. Из них около 2,2 тыс. домов доступно в Подмосковье. В прошлом году объем предложения в регионе составлял 1,9 тыс. объектов. В Ленинградской области можно арендовать порядка 500 домов. По сравнению с 2019 годом объем предложения вырос на 150 лотов.

"В среднем по стране цены на краткосрочную аренду загородной недвижимости пока держатся на том же уровне по сравнению с прошлым годом. На сегодня наблюдаются незначительные изменения в разрезе по типу жилья: дома выросли в цене на 3%, таунхаусы и коттеджи подешевели на 7% и 8% соответственно", - говорит Кромочкин.

При этом в "Авито Недвижимость" зафиксировали рост цен по сравнению с прошлым годом на 6% в Екатеринбурге и на 8% в Омске. Однако в таких крупных городах, как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск цены на аренду загородной недвижимости наоборот упали: на 14%, 8%, 13% и 11% соответственно.

Необычное предложение

По словам Луценко, в этом году на рынок аренды пришли собственники загородных домов, которые ранее не сдавали свою недвижимость. Часто в домах, выставленных на краткосрочную аренду, продолжают жить и их хозяева. В этом случае для съема арендаторам предлагается часть дома с отдельным входом или отдельный домик на одном участке с хозяйским. Иногда [арендодатели] пишут: "Иногда буду приезжать на дачу сам". "Это, конечно, для арендатора неудобство, но зато за это цену готовы снижать. В любом случае присутствие хозяев нужно уточнять при переговорах", - говорит эксперт.

Также некоторые собственники выставляют в аренду дома, часть из которых закрыта, так как занята личными вещами или ремонтируется. Портал "Мир квартир" объясняет это тем, что собственники используют любые возможности заработать на ажиотажном спросе на загородную недвижимость.