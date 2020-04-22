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Хуснуллин попросил Совфед помочь снизить административные барьеры в строительстве

Вице-премьер добавил, что примером строительства объектов в короткие сроки может служить коронавирусный медцентр в Новой Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин попросил сенаторов помочь снизить административные барьеры в строительстве на территории Российской Федерации. Об этом в среду он сообщил в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе-РФ".

"Очень прошу Совет Федерации. Знаю, [спикер СФ] Валентина Ивановна [Матвиенко] любит стройку, понимает ее, она нас поддерживает. Все-таки нам надо административные процедуры снимать. У нас от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию - сто с лишним согласительных процедур. Мы никогда при таких ограничениях не можем страну вырвать вперед по строительству и развитию экономики. Обращаюсь ко всем сенаторам: поддержите нас, пожалуйста", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что примером строительства объектов в короткие сроки может служить коронавирусный медцентр в Новой Москве. "Это супербольница, сделанная за суперкороткий срок - за 34 дня мы построили 70 тыс. кв. м капитальной больницы", - уточнил он.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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