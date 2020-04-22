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Хуснуллин считает, что ипотекой под 6,5% будет охвачено до 90% рынка нового жилья

Вице-премьер отметил, что на реализацию программы только в 2020 году потребуется 6 млрд рублей, а в течение 20 лет государство может направить до 80 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки охватит 80-90% рынка жилищного строительства, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".

"Охвачено будет 80-90% рынка. Есть два ограничения: цена кредита - до 3 млн рублей по всей России и до 8 млн - Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область, потому что там цена квартир выше", - сказал Хуснуллин.

По его словам, никогда не было такой беспрецедентной меры, чтобы ипотечная ставка снизилась до 6,5%, при этом пониженная ставка будет распространяться на весь срок кредита - до 20 лет. Хуснуллин отметил, что на реализацию программы только в 2020 году потребуется 6 млрд рублей, а в течение 20 лет государство может направить до 80 млрд рублей. "Но мы надеемся, что в целом ставка по ипотеке снизится, и нам не придется столько платить из бюджета", - добавил вице-премьер.

Он пояснил, что компенсировать расходы банкам будут исходя из ключевой ставки (сейчас 6%) плюс три процентных пункта. "То есть, если в банке 9%, мы от 9% до 6,5% компенсируем. А у кого ставка была за 9%, то пусть снижаются, пусть свои издержки тоже в этой ситуации смотрят", - добавил Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

В среду Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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