Росимущество передало в собственность Московской области землю площадью более 11 га

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Росимущество передало земельные участки для реализации государственной программы "Развитие транспортного комплекса" на 2017-2024 годы в собственность Московской области. Об этом говорится в сообщении Росимущества.

"Территориальное управление Росимущества в Московской области передало из федеральной собственности в государственную собственность Московской области 12 земельных участков общей площадью более 11 гектар", - отмечается в сообщении.

Земельные участки расположены в Можайском и Одинцовском городских округах, а также в городском округе Химки.

Передача осуществлялась на основании обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева для реализации государственной программы Московской области "Развитие транспортного комплекса" на 2017-2024 годы.