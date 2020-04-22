Хуснуллин заявил, что показатели нацпроекта по жилью из-за коронавируса меняться не будут

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Кабмин не планирует вносить изменения в национальный проект "Жилье и городская среда" из-за коронавируса. Об этом в среду сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе-РФ".

"Мы пока не планируем никаких изменений. Задача, наоборот, максимально все, что можно, ускорить. Например, президентом дано поручение рассмотреть вопрос ускорения расселения по аварийному жилью. Мы смотрим, как в этом году можно большее количество жилья построить, чтобы быстрее людей переселять", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что изменения касаются только принятия решений для ускорения программ по жилью.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.