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Пандемия коронавируса нового типа

Хуснуллин заявил о необходимости ускорять реализацию крупных инфраструктурных проектов

Вице-премьер считает, что они станут рывком для преодоления экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Реализацию масштабных инфраструктурных проектов в РФ необходимо максимально ускорять, они станут рывком для преодоления экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".

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"Если говорить о крупных инфраструктурных проектах, то их надо ни в коем случае не останавливать, а максимально ускорять", - подчеркнул он. По его словам, это направление является одним из трех основных блоков в сегодняшней работе строительного комплекса.

В частности, первый блок работы - это непосредственно борьба с распространением коронавирусной инфекции, в том числе на строительных объектах, не останавливающих работу. Второй блок, как пояснил Хуснуллин, включает экономические и организационные меры, направленные на снижение потерь от сегодняшней экономической ситуации. "И третий блок - подготовка решений для рывка. Для того чтобы, как только ситуация начнет экономически улучшаться, у нас была готова проектно-сметная документация, была готова организационная система, были готовы финансовые механизмы, и мы начали крупные, особенно инфраструктурные проекты, массово реализовывать", - пояснил вице-премьер.

В качестве примеров таких инфраструктурных проектов Хуснуллин назвал расширение перевозочных мощностей на Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали, а также строительство автодорожного коридора Европа - Западный Китай. "Но самый большой мегапроект - это строительство жилья, - добавил он. - Этот проект больше по масштабу всех остальных, вместе взятых".

Теги
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичПандемия коронавируса нового типа
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Хуснуллин заявил, что показатели нацпроекта по жилью из-за коронавируса меняться не будут
Вице-премьер добавил, что изменения касаются только принятия решений для ускорения программ по жилью
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