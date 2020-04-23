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Российские банки выдали в марте на 25% больше ипотечных кредитов

Увеличение спроса совпало с относительно низким уровнем ставок, отмечают аналитики

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские банки выдали 55,3 тыс. ипотечных кредитов в марте, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 1,5%, практически не изменившись по сравнению с прошлым периодом. Доля одобренных заявок на получение жилищного кредита в марте составила 69,1%, что на 3,7 процентных пункта выше, чем в марте прошлого года, сообщают в бюро кредитных историй.

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"Рост ипотечного кредитования в марте связан с девальвацией российского рубля, что обернулось резким повышением спроса на недвижимость. Это совпало с относительно низким уровнем процентных ставок, что и обеспечило рост продаж", - считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Также часть граждан традиционно решила вложить свои сбережения в недвижимость, о чем косвенно свидетельствует заметный отток с банковских вкладов в марте, отмечает Михаил Доронкин, директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР.

При этом в конце марта зафиксирован рост ставок и повышение требований к первоначальному взносу в связи с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, которые привели к существенному спаду ипотечного кредитования, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Кредитные каникулы

Также в бюро кредитных историй отметили увеличение одобрений по заявкам на кредитные каникулы. "Если в марте - начале апреля доля одобренных заявок на кредитные каникулы по ипотечным кредитам была относительно невысока, то к середине месяца она достигла 80%", - отметил директор по маркетингу организации Алексей Волков.

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Изменения в законодательстве, которые позволяют банкам проводить реструктуризацию без досоздания резервов, стимулируют кредитные организации к активному предоставлению каникул, поясняют в АКРА, добавляя, что банки стараются не накапливать дефолтные активы на балансах и предпочитают реструктуризацию задолженности проблемных заемщиков.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин отмечает, что рост заявок на кредитные каникулы к середине апреля был вызван ухудшающимся положением с доходами населения. Реальные денежные доходы россиян в апреле могли существенно сократиться из-за падения цен на нефть и введения режима самоизоляции.

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Россия
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