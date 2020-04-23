Российские банки выдали в марте на 25% больше ипотечных кредитов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские банки выдали 55,3 тыс. ипотечных кредитов в марте, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В марте доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 1,5%, практически не изменившись по сравнению с прошлым периодом. Доля одобренных заявок на получение жилищного кредита в марте составила 69,1%, что на 3,7 процентных пункта выше, чем в марте прошлого года, сообщают в бюро кредитных историй.

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"Рост ипотечного кредитования в марте связан с девальвацией российского рубля, что обернулось резким повышением спроса на недвижимость. Это совпало с относительно низким уровнем процентных ставок, что и обеспечило рост продаж", - считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Также часть граждан традиционно решила вложить свои сбережения в недвижимость, о чем косвенно свидетельствует заметный отток с банковских вкладов в марте, отмечает Михаил Доронкин, директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР. При этом в конце марта зафиксирован рост ставок и повышение требований к первоначальному взносу в связи с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, которые привели к существенному спаду ипотечного кредитования, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Кредитные каникулы Также в бюро кредитных историй отметили увеличение одобрений по заявкам на кредитные каникулы. "Если в марте - начале апреля доля одобренных заявок на кредитные каникулы по ипотечным кредитам была относительно невысока, то к середине месяца она достигла 80%", - отметил директор по маркетингу организации Алексей Волков.

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