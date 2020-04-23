В Якутии заключили 1,9 тыс. договоров по дальневосточной ипотеке

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Якутии заключили 1,9 тыс. договоров в рамках программы "Дальневосточная ипотека" на общую сумму 7,5 млрд рублей, из них фактически выдано 1,3 тыс. на сумму 5,2 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Интерес к программе льготной ипотеки в Республике Саха (Якутия) остается стабильно высоким и продолжает расти. Более 7 тыс. заявок уже поступило в банки, рассмотрено порядка 6,5 тыс. заявок, из них получили одобрение более 4 тыс. заявок, часть - на рассмотрении. Заключены 1,9 тыс. договоров на предоставление ипотечного кредита на общую сумму 7,5 млрд рублей, из них фактически выдано 1,3 тыс. на сумму 5,2 млрд рублей", - сообщил Бычков.

Основной спрос на жилье в новостройках наблюдается в Якутске. "В настоящее время, в частности, в Якутске наблюдается рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого министерством строительства региона, средняя цена предложения за 1 кв. м в Якутске составляет 90 тыс. рублей. Повышение цен по сравнению с прошлым годом на текущую дату составляет порядка 12%. На вторичном рынке жилья цены остались на прежнем уровне", - отметил Бычков.

По его словам, повышение цен на первичном рынке жилья связано с запуском программы "Дальневосточная ипотека". Тем не менее, Бычков подчеркнул, что "однозначно сказать, что на изменение цены повлияло только введение льготной ипотеки, нельзя". "На стоимость жилья влияют цены на строительные материалы, изменение курса российского рубля, технологическое присоединение к инженерным сетям. Также влияет переход на систему проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу, за счет процентов по кредитам, привлекаемых застройщиками на строительство объектов жилья", - сказал Бычков.

На строительстве многоквартирного жилья, по словам Бычкова, заняты 28 строительных организаций. "Все застройщики, которые строят и реализуют коммерческое жилье, вовлечены в реализацию программы "Дальневосточная ипотека". В целях сдерживания необоснованного роста стоимости жилья Министерство строительства Республики Саха (Якутия) взаимодействует с застройщиками. В настоящее время предоставление преференций застройщикам не рассматривается", - заключил Бычков.

О дальневосточной ипотеке

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" Якутия находится на втором месте после Приморского края.

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