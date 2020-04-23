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Губернатор Кубани поручил полностью решить проблемы обманутых дольщиков к 2024 году

Краснодарский край несколько лет входил в число регионов-лидеров по числу проблемных объектов долевого строительства

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Сейчас в крае налажена комплексная работа по решению проблемы дольщиков. Системный характер она приняла с 2017 года. Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу полностью искоренить проблему обманутых дольщиков на территории Краснодарского края до конца 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Краснодарский край несколько лет входил в число регионов-лидеров по числу проблемных объектов долевого строительства. К моменту назначения Кондратьева губернатором на Кубани был превышен срок строительства по десяткам многоквартирных домов, по которым заключены тысячи договоров долевого участия. При этом готового механизма решения проблему не было ни в одном из регионов. Власти Кубани решили создать свой, вводя меры, которые позволяли решать проблемы дольщиков: в крае был принят закон о предоставлении компенсационных участков земли инвесторам, готовым взяться за достройку, создана госкомпания, которая в итоге будет надежным застройщиком.

Итоги работы

По данным администрации, в период с 2015 года по март 2020-го в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 186 проблемных объектов общей площадью 2,935 млн кв. м - это 36,8 тыс. квартир. В том числе в 2019 году достроен 51 объект (это более 10 тысяч квартир), в 2020 году планируется ввести еще более 100.

Благодаря совместной работе властей и прокуратуры за последние годы в регионе восстановлены права около 75 тыс. дольщиков.

Для завершения строительства домов, находящихся в высокой степени готовности, по поручению губернатора в 2019 году из краевого бюджета было выделено 1,5 млрд рублей, добавили в пресс-службе. Из пяти отобранных объектов один жилой комплекс уже введен в эксплуатацию, еще четыре в ближайшее время должны быть сданы.

Также в прошлом году создан региональный "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае". Он предназначен для оказания помощи в решении проблемы обманутых дольщиков региона совместно с аналогичным федеральным фондом, привлекая средства из федерального и регионального бюджетов и других источников. Кроме того, по соглашению с администрацией края планируется восстановить еще 42 объекта.

"В декабре для достройки проблемных домов создана госкомпания, ее единственным акционером стал Краснодарский край. Сейчас в реестре объектов незавершенного строительства числятся 40 инвестиционно непривлекательных домов, на которые не удается найти инвестора. Компания уже работает, заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на сумму более 110 млн рублей".

Теги
РоссияКраснодарский край
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