Хуснуллин: ипотека под 6,5% принесет в строительную отрасль около 500 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки создаст приток денежных средств в строительную отрасль в размере порядка 500 млрд рублей, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Ключевая мера поддержки, конечно же, - это компенсация ипотечной ставки. Она, на самом деле, имеет очень большой мультипликативный эффект. <...> И этот эффект даст нам приток в отрасль порядка 500 млрд рублей. Это большие деньги", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

В среду Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.