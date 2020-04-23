В Москве построили почти 50% запланированного на год объема недвижимости

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют вернуться к высоким темпам строительства после снятия ограничительным мер из-за коронавируса, всего с начала года к началу текущей недели построено 3,76 млн кв. м недвижимости, что составляет почти 50% от запланированного на год объема. Об этом сообщила в четверг пресс-служба rомплекса градостроительной политики и строительства города

"Всего с начала года в разных районах Москвы построено почти 3,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,6 млн кв. м жилья, что обеспечило ввод 80 жилых домов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса все жилищное строительство в столице остановлено, но несмотря на это прогноз по плановому вводу оптимистичный.

"Мы надеемся набрать привычно высокие для Москвы темпы строительства после снятия ограничительных мер и к концу года выйти на плановые показатели", - сказал заммэра.

По итогам 2020 года в Москве планировалось построить около 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 3,5 млн кв. м жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил, что столичные власти с 13 апреля приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу. Кроме того, было также приостановлено строительство, кроме работ по возведению медицинских объектов.