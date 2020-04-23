Якушев: решение о возобновлении строек Московского региона примут местные власти

В Москве и Подмосковье с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостановилось выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не касается только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Первоначально эти меры вводились до 19 апреля, затем их также продлили до 1 мая.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. То, что касается властей, сегодня центр принятия решений находится именно у них. Они гораздо лучше знают, как у них обстоит ситуация с распространением коронавируса" - ответил Якушев на вопрос о том, когда в Москве и Подмосковье будет возобновлено строительство.

По словам специалистов, ограничительные меры, которые принимают власти Москвы и Подмосковья адекватны существующей в этих регионах угрозе распространения коронавируса, сказал министр. "Как только наступит период, позволяющий максимально запустить строительные площадки, я думаю, это сразу же произойдет", - считает он.