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Собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, чтобы не допустить серьезных отрицательных последствий, министерство готовит антикризисный план в сфере ЖКХ
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги среди населения снизилась на 30% из-за режима самоизоляции, среди предприятий падение еще больше - на 45-50%, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в эфире телеканала РБК.

"Люди находятся в самоизоляции и отрезаны от сервисов, с помощью которых можно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости платежей - по населению мы упали где-то на 30%, по сегодняшней статистике. Что касается предприятий, в том числе бюджетных учреждений, там падение даже больше - 45-50%", - сказал Якушев.

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Он рассчитывает, что в следующем месяце ситуация с недобором платежей не будет такой критичной. "Но такого уровня собираемости платежей, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, наверное, не будет, он будет несколько меньше", - добавил министр.

По его словам, чтобы не допустить серьезных отрицательных последствий, Минстрой готовит антикризисный план в сфере ЖКХ. В частности, расходы на дезинфекцию подъездов должны быть возмещены из бюджета. "Дополнительные меры безопасности, которые проводятся в многоквартирных домах, не учитываются в тарифах, поэтому это в любом случае выпадающие доходы, которые должны быть возмещены за счет бюджета", - подчеркнул Якушев.

Отвечая на вопрос о предложении ограничить рост тарифов, глава Минстроя отметил, что все решения по поддержке населения должны быть оправданы, а хорошо работающая система ЖКХ возможна только тогда, когда она хорошо финансируется.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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