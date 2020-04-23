На поддержку строительной отрасли направят почти 100 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство выделит 98 млрд рублей на поддержку строительной отрасли в условиях спада в экономике и распространения коронавируса, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы приняли решение, что, первое, компенсируем ипотечную ставку - это 6 млрд рублей в этом году. Вторая мера - это компенсация процентной ставки застройщикам. У всех застройщиков есть кредиты, а банки начинают процентную ставку поднимать. Чем больше поднимают банки процентную ставку, тем меньше денег попадает в стройку. Поэтому мы, компенсировав эту разницу процентной ставки, даем возможность застройщику достроить дома и максимально отдать деньги в стройку", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, на 30 млрд рублей будет докапитализирован Фонд защиты прав дольщиков, а также выделено 50 млрд рублей на выкуп квартир в строящихся домах.

"Эти четыре меры дают прямой эффект - это 98 млрд в этом году. Плюс 80 млрд - это отложенные платежи [на субсидирование ипотечной ставки] в последующие годы", - добавил вице-премьер.

Льготная ипотека

Постановление правительства РФ о льготной ипотечной программе по субсидированию ставки до 6,5% утвердят в ближайшие дни, сообщил Хуснуллин.

"Мы уже дали устное подтверждение, что распоряжение правительства выйдет буквально сегодня-завтра и действовать оно будет с понедельника. Банки, которые выдают ипотеку, получат от государства компенсацию до 6,5% по ипотечным кредитам", - сказал он.

Хуснуллин выразил надежду, что первый результат от программы будет получен в течение первой недели. "Дальше будем смотреть, как эта мера будет реализована. Надеюсь, она заработает максимально быстро", - сказал вице-премьер.

Президент РФ 16 апреля назвал ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. Кроме того, глава государства поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках, пониженная ставка будет распространяться на весь срок кредита. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Минфин России 22 апреля внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей.