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Путин: деньги на льготную ипотеку должны поддерживать занятость в смежных отраслях

По словам президента, строительство жилья, инфраструктурных объектов при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований должно продолжаться

НОВО-ОГАРЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы деньги, выделяемые на льготную ипотеку, не оставались только у застройщиков, а поступали всей кооперационной цепочке.

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На совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования глава государства напомнил о решении по льготным ипотечным кредитам: "По специальной ипотечной программе до 1 ноября текущего года кредит на новое жилье можно будет взять по ставке в 6,5%, остальное будет компенсировать государство в течение всего срока ипотеки". "Таким образом, эта мера поддержки российских семей будет носить долгосрочный характер", - констатировал Путин.

По его словам, "банки уже взяли на себя определенные обязательства и начали принимать заявки на выдачу таких кредитов". На совещании президент ждет докладов о том, "как идет эта работа, как налажено взаимодействие с застройщиками, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе и дистанционно".

"Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке", - подчеркнул Путин. Он отметил: "Строительство жилья, инфраструктурных объектов при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований должно продолжаться".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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