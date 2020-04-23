Минстрой разработал единые стандарты для услуг в сфере строительства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минстрой разработал единые стандарты предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Так, едиными стандартами устанавливаются формы заявлений о предоставлении услуги, правила их подачи, рассмотрения и направления уполномоченными органами результата заявителю. Разработанный Минстроем проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Согласно проекту единого стандарта, застройщики смогут получать разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа через единый портал госуслуг, региональные порталы государственных и муниципальных услуг и во всех многофункциональных центрах России, а положения Единого стандарта будут обязательны для всех уполномоченных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Статс-секретарь - замглавы Минстроя Татьяна Костарева отметила, что в декабре 2019 года по инициативе министерства в законодательство были внесены изменения, согласно которым правительство России наделяется полномочиями по утверждению единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства. "В 2020 году Минстрой планирует разработать единые стандарты по наиболее востребованным услугам", - добавила Костарева, чьи слова привела пресс-служба.

Определение единых требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве является одним из показателей национального проекта "Жилье и городская среда".