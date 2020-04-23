Участниками программы льготной ипотеки на селе стали жители семи территорий Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Первыми участниками госпрограммы льготной сельской ипотеки в Ставропольском крае стали жители пяти районов и двух городских округов. Общая сумма кредитов составила 15,4 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года, она является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях.

"Первыми участниками федеральной программы льготного кредитования стали жители Арзгирского, Предгорного, Курского, Кочубеевского и Минераловодского районов, а также Георгиевского и Изобильненского городских округов. Общая сумма кредита составила 15,4 млн рублей, а размер ставки - всего 3% и 2,7% годовых с возможностью погашения в течение 25 лет", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Как пояснили ТАСС в краевом Минсельхозе, льготная ипотека по программе оформлена пяти семьям, еще несколько заявлений находятся на рассмотрении в банках. Глава региона отметил, что механизм льготной ипотеке позволяет повысить доступность комфортного жилья для жителей сельских территорий. "Будем распространять этот механизм на другие территории. Прием документов для участия в льготной ипотечной программе продолжается и в период сложной эпидобстановки", - отметил глава региона.

Ранее Минсельхоз РФ обратится в правительство с просьбой увеличить финансирование сельской ипотеки в 2020 году до 6,4 млрд рублей. В ходе онлайн-конференции замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о "крайней популярности и востребованности льготное ипотеки". Финансирование программы в 1 млрд рублей позволит улучшить жилищные условия 5,5 тыс. семей.