Эксперты: субсидирование ипотеки до 6,5% позволит сэкономить на кредите более 40%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Субсидирование ипотеки под 6,5% даст возможность заемщикам сэкономить на выплате кредита более 40%. Такие данные привела ТАСС управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.
"При максимальном размере кредита - 8 млн рублей - ежемесячный платеж по ипотеке под 6,5% годовых будет равняться 59,8 тыс. рублей, а за 20 лет переплата составит 6,28 млн рублей. Для сравнения: при ставке в размере 8,7%, действующей в одном из крупнейших банков, аналогичная квартира обойдется в 70,55 тыс. рублей в месяц (плюс 18%), а итоговая переплата будет на 41% больше (8,86 млн рублей). Отмечу, что отдельные банки дополнительно субсидируют ипотечную ставку, поэтому экономия может быть еще значительнее", - сказала Литинецкая.
По расчетам директора федерального агентства недвижимости "Этажи" Ильдара Хусаинова, в среднем российском городе при ставке 6,5% годовых, сумме ипотеки до 3 млн рублей и первоначальном взносе в 20% можно купить около 60-70% квартир в новостройках. "При условии 20 процентов первоначального взноса во всех городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, под действие этой программы попадают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, правда, в Москве выбор будет невелик в такой ценовой категории. В некоторых регионах, где средняя цена квадратного метра ниже, чем в целом по России, возможно будет приобрести и трехкомнатную квартиру по данной программе", - комментирует Хусаинов.
Как добавили в "Авито Недвижимость", в 9 из 15 городов-миллионников России средняя стоимость квартиры не превышает 3 млн рублей, например, в Уфе, Перми, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Челябинске и Омске. В Санкт-Петербурге, по данным портала, квартиру, соответствующую критериям программы субсидирования ипотеки, можно найти практически во всех районах города, за исключением Центрального, Петроградского и Адмиралтейского.
По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, несмотря на то, что банки уже разработали программы субсидированной ипотеки, нужно было дождаться официального поручения президента, в котором было бы четко прописано, относятся ли 8 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области) и 3 млн рублей (в остальных регионах России) к стоимости квартиры или к максимальной сумме выданного ипотечного кредита. Теперь, когда оно вышло, рынок ждет еще одного уточнения на уровне постановления правительства - какие формы договоров подходят под данную сделку. Ведь застройщики продают квартиры как по договорам долевого участия, так и по договорам купли-продажи.
Льготная ипотека на столичном рынке
По оценке Доброхотовой, в Москве под условия программы могут подойти больше 500 тыс. кв. метров, или порядка 16% от всего объема предложения в продаже. "Если предположить, что 8 млн руб., [исходя из условий программы], - это сумма кредита, то бюджет покупки квартиры - до 9,6 млн руб. (с первоначальным взносом 20%). За эти деньги покупатель в старой Москве может выбрать студию, однокомнатную квартиру или даже двухкомнатную квартиру комфорт-класса. Выбор студий с бюджетом покупки до 9 млн руб. есть в 57 новостройках, однокомнатных квартир - в 72 проектах, а двухкомнатных - в 19 жилых комплексах", - отметила эксперт.
Доброхотова также добавила, что покупатель сможет также найти и квартиры с различными видами отделки, при этом уложившись в бюджет программы субсидирования ипотеки. В 29 новостройках Москвы в стоимость жилья до 9 млн входит отделка под ключ, еще в 8 жилых комплексах отделку можно заказать отдельно. В общем доля квартир с полной чистовой отделкой в старых границах Москвы сегодня составляет почти 38%, или 930 тыс. кв. м, доля проектов с отделкой White box - 12%. Оставшаяся половина квартир в новостройках продается без отделки, сказала эксперт.
По словам Литинецкой, на столичном рынке к началу апреля 2020 года доля лотов до 10 млн рублей составляла 45% в новостройках эконом- и комфорт-класса. Причем средняя площадь квартиры - 42,7 кв. м, то есть речь идет преимущественно об однокомнатных и двухкомнатных квартирах с европланировкой. "Отдельно отмечу, что по итогам I квартала 2020 года на рынке массового сегмента средняя цена за квартиру выходила за рамки заданного бюджета и составляла 10,7 млн рублей. Чтобы совершить такую покупку по программе льготной ипотеки, необходимо увеличить первоначальный взнос до 27%", - отмечает собеседница агентства.
По данным "Авито Недвижимость", уложиться в бюджет программы в Москве получится при покупке однокомнатных квартир в Западном, Юго-Западном, Восточном, Северо-Восточном и Новомосковском административных округах. Как прокомментировала генеральный директор "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина, 14% предложения квартир в новостройках в старых границах Москвы до 10 млн рублей приходится на бизнес-класс, 81% - на комфорт-класс, 5% - на эконом-класс. Также из этого числа студии составляют 13%, однокомнатные квартиры - 55%, двухкомнатные - 29% и трехкомнатные - 4%.
При этом в Новой Москве доля квартир стоимостью до 10 млн рублей достигает 88%. Из них 10% - сегмент бизнес-класса, 77% - комфорт-класс, 13% - эконом. На студии приходится 14%, на однокомнатные квартиры - 35%, на двухкомнатные - 40% и на трехкомнатные - 11%.
В Московской области, где ипотечный кредит также можно будет взять на сумму до 8 млн рублей, по оценке Доброхотовой, не менее 27 тыс. квартир общей площадью 1,3 млн кв. м, реализуемых по ДДУ и договорам уступки права по ДДУ. По словам эксперта, средний бюджет покупки квартиры в новостройках Подмосковья составляет 6 млн рублей, что позволит удовлетворить большинство потенциальных покупателей.
Спрос на ипотеку
Член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов назвал актуальной меру поддержки со стороны государства. Однако он выразил сомнения, сможет ли субсидирование ипотеки повысить спрос на жилье. "Реализация инициативы может забуксовать из-за внешних факторов. Ситуация в экономике достаточно напряженная. Нам уже известно, что банки ужесточают требования к заемщикам. А на фоне снижения реальных доходов граждан в целом объем выдаваемых кредитов на жилье может быть снижен", - отметил Гарипов.
В то же время эксперт говорит, что вернуть спрос на ипотечные продукты можно будет, если в дополнение к поддержке государства проявит лояльность и банковский сектор. В свою очередь Хусаинов добавил, что по всей России потенциальные покупатели активно интересуются условиями программы ипотеки под 6,5%. "Это существенно стимулирует рынок жилья, который на фоне ситуации в стране последние несколько недель находился в состоянии депрессии, и интерес покупателя был относительно низким к недвижимости", - подытожил собеседник агентства.
О субсидировании ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос составляет не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей.