Эксперты: субсидирование ипотеки до 6,5% позволит сэкономить на кредите более 40%

"При максимальном размере кредита - 8 млн рублей - ежемесячный платеж по ипотеке под 6,5% годовых будет равняться 59,8 тыс. рублей, а за 20 лет переплата составит 6,28 млн рублей. Для сравнения: при ставке в размере 8,7%, действующей в одном из крупнейших банков, аналогичная квартира обойдется в 70,55 тыс. рублей в месяц (плюс 18%), а итоговая переплата будет на 41% больше (8,86 млн рублей). Отмечу, что отдельные банки дополнительно субсидируют ипотечную ставку, поэтому экономия может быть еще значительнее", - сказала Литинецкая.

По расчетам директора федерального агентства недвижимости "Этажи" Ильдара Хусаинова, в среднем российском городе при ставке 6,5% годовых, сумме ипотеки до 3 млн рублей и первоначальном взносе в 20% можно купить около 60-70% квартир в новостройках. "При условии 20 процентов первоначального взноса во всех городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, под действие этой программы попадают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, правда, в Москве выбор будет невелик в такой ценовой категории. В некоторых регионах, где средняя цена квадратного метра ниже, чем в целом по России, возможно будет приобрести и трехкомнатную квартиру по данной программе", - комментирует Хусаинов.

Как добавили в "Авито Недвижимость", в 9 из 15 городов-миллионников России средняя стоимость квартиры не превышает 3 млн рублей, например, в Уфе, Перми, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Челябинске и Омске. В Санкт-Петербурге, по данным портала, квартиру, соответствующую критериям программы субсидирования ипотеки, можно найти практически во всех районах города, за исключением Центрального, Петроградского и Адмиралтейского.

По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, несмотря на то, что банки уже разработали программы субсидированной ипотеки, нужно было дождаться официального поручения президента, в котором было бы четко прописано, относятся ли 8 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области) и 3 млн рублей (в остальных регионах России) к стоимости квартиры или к максимальной сумме выданного ипотечного кредита. Теперь, когда оно вышло, рынок ждет еще одного уточнения на уровне постановления правительства - какие формы договоров подходят под данную сделку. Ведь застройщики продают квартиры как по договорам долевого участия, так и по договорам купли-продажи.

Льготная ипотека на столичном рынке

По оценке Доброхотовой, в Москве под условия программы могут подойти больше 500 тыс. кв. метров, или порядка 16% от всего объема предложения в продаже. "Если предположить, что 8 млн руб., [исходя из условий программы], - это сумма кредита, то бюджет покупки квартиры - до 9,6 млн руб. (с первоначальным взносом 20%). За эти деньги покупатель в старой Москве может выбрать студию, однокомнатную квартиру или даже двухкомнатную квартиру комфорт-класса. Выбор студий с бюджетом покупки до 9 млн руб. есть в 57 новостройках, однокомнатных квартир - в 72 проектах, а двухкомнатных - в 19 жилых комплексах", - отметила эксперт.

Доброхотова также добавила, что покупатель сможет также найти и квартиры с различными видами отделки, при этом уложившись в бюджет программы субсидирования ипотеки. В 29 новостройках Москвы в стоимость жилья до 9 млн входит отделка под ключ, еще в 8 жилых комплексах отделку можно заказать отдельно. В общем доля квартир с полной чистовой отделкой в старых границах Москвы сегодня составляет почти 38%, или 930 тыс. кв. м, доля проектов с отделкой White box - 12%. Оставшаяся половина квартир в новостройках продается без отделки, сказала эксперт.

По словам Литинецкой, на столичном рынке к началу апреля 2020 года доля лотов до 10 млн рублей составляла 45% в новостройках эконом- и комфорт-класса. Причем средняя площадь квартиры - 42,7 кв. м, то есть речь идет преимущественно об однокомнатных и двухкомнатных квартирах с европланировкой. "Отдельно отмечу, что по итогам I квартала 2020 года на рынке массового сегмента средняя цена за квартиру выходила за рамки заданного бюджета и составляла 10,7 млн рублей. Чтобы совершить такую покупку по программе льготной ипотеки, необходимо увеличить первоначальный взнос до 27%", - отмечает собеседница агентства.