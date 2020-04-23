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Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Владимир Путин поручил до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России в четверг приняло постановление о программе субсидирования ипотечных ставок под 6,5%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в видеообращении в Instagram.

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"Вчера вышло поручение президента по мерам поддержки строительной отрасли <…> А уже сегодня на правительстве мы из предлагаемого набора мер поддержки строительной отрасли первое постановление о субсидировании процентной ставки до 6,5% приняли", - сказал Хуснуллин.

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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