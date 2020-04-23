Коммунальные ассоциации попросили включить в список социально значимых сайтов сервисы ЖКХ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ассоциации жилищно-коммунального хозяйства предложили включить в список социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом сервисы ЖКХ, использование которых стало критически важным в период самоизоляции. Письмо с такой просьбой, опубликованное в четверг на сайте Национального жилищного конгресса, они направили в Минкомсвязь, Минстрой и Минэнерго.

"В сложившихся условиях, когда потребители вынужденно находятся дома в течение продолжительного времени, использование дистанционных сервисов является жизненно необходимым для большинства россиян, позволяет решать вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг без необходимости выхода на улицу и посещения пунктов очного обслуживания. С учетом изложенного просим рассмотреть возможность включения онлайн-сервисов организаций ЖКХ в перечень социально значимых информационных ресурсов", - говорится в письме.

Его подписали руководители Национального жилищного конгресса, Совета производителей энергии, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и Ассоциации региональных расчетных центров.

Отмечается, что интернет-сервисы ЖКХ помогают заключать и изменять договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг, передавать показания приборов учета, уточнять баланс, оплачивать счета без комиссии, получать дистанционные консультации специалистов, а также инструкции и справочные материалы, связанные с обеспечением безопасного и комфортного пребывания дома.

Включение онлайн-сервисов оплаты услуг ЖКХ в перечень социально значимых наряду с удобством для граждан будет способствовать укреплению платежной дисциплины потребителей, считают авторы письма.

Президент РФ Владимир Путин в январе предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Позже Минкомсвязь РФ сообщила о старте с 1 апреля по 1 июля такого эксперимента. Крупнейшие российские операторы фиксированной связи ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон" и "ЭР-Телеком") будут предоставлять доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам с нулевым или отрицательным балансом на счету. В список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Поддержка ЖКХ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг сообщил, что Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по ситуации в ЖКХ.

Минстрой России ранее направил в правительство ряд предложений по поддержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства в условиях распространения коронавируса, включая меры налоговой и кредитной помощи. Вместе с тем предлагается включить ЖКХ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Министерство также запросило у организаций ЖКХ оценку дефицита средств из-за риска неплатежей граждан за коммунальные услуги в апреле и мае 2020 года.

Глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что дополнительные расходы, которые несут организации ЖКХ по обеспечению безопасности от коронавирусной инфекции в многоквартирных домах, должны быть возмещены за счет бюджета. Кроме того, Минстрой вместе с Минэкономразвития работает над списком системообразующих предприятий в сферах водо- и теплоснабжения.

Правительство России в свою очередь приняло ряд мер поддержки населения в сфере ЖКХ в условиях распространения коронавируса. Так, было принято решение об автоматическом продлении на полгода предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, до конца года приостановлено начисление пени за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг, а поставщикам запрещается отключать коммунальные ресурсы для неплательщиков.