Хуснуллин объяснил долги за ЖКУ низким распространением цифровых сервисов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Рост неплатежей по жилищно-коммунальным услугам связан в том числе с низким распространением цифровых сервисов по оплате. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"По собираемости, действительно, март был хороший, 92% была собираемость. В апреле сейчас люди стали платить меньше. Где-то в среднем мы видим 67% собираемость. Но это не то, что люди не хотят платить, люди просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не могут пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать", - сказал он.

По словам Хуснуллина, сегодня одна из задач организаций в сфере ЖКХ - внедрять такие цифровые сервисы для дистанционной оплаты за коммунальные услуги. "Мы надеемся, что эта ситуация подтолкнет к внедрению новых технологий и, конечно, будет помогать с оплатами, потому что оплата за ЖКХ прямо влияет и на оплату энергетикам, оплату за газ, топливо. Это важная цепочка, которую мы должны контролировать и поддерживать", - отметил вице-премьер.

Также Хуснуллин добавил, что правительство не планирует увеличивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.