Эксперт: скидки на съемное жилье в Москве достигли 30% из-за самоизоляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Скидки на аренду квартир в Москве достигли 30% от ежемесячной платы на период самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Сейчас, на падающем рынке, арендаторы в более сильном положении, чем арендодатели: они могут просить собственника жилья о скидках и арендных каникулах, зачесть в счет арендной платы страховой депозит. Собственно, это и происходит в Москве. Скидки обычно даются на время режима самоизоляции и составляют в среднем 20-30% месячной платы", - сказал Луценко.