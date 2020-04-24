{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: скидки на съемное жилье в Москве достигли 30% из-за самоизоляции

Больше всего подешевело жилье в районах Косино-Ухтомский, Люблино, Восточный

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Скидки на аренду квартир в Москве достигли 30% от ежемесячной платы на период самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Сейчас, на падающем рынке, арендаторы в более сильном положении, чем арендодатели: они могут просить собственника жилья о скидках и арендных каникулах, зачесть в счет арендной платы страховой депозит. Собственно, это и происходит в Москве. Скидки обычно даются на время режима самоизоляции и составляют в среднем 20-30% месячной платы", - сказал Луценко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, режим самоизоляции и экономические потрясения сильно повлияли на арендный рынок Москвы. Собственники квартир стали сговорчивее, поскольку сократился спрос: одни арендаторы вернулись в регионы, другие из-за потери дохода вынуждены расторгнуть договоры и съехаться с родственниками.

Согласно исследованию федерального портала, за апрель аренда квартир в Москве подешевела в среднем на 7%. Больше всего подешевело жилье в районах Косино-Ухтомский (-13,7%), Люблино (-11,5%), Восточный (-11,8%), Котловка (-11,2%), Печатники (-10,9%). Уточняется, что съемные однушки в Москве сейчас в среднем стоят около 39 тыс. рублей в месяц (в конце марта - 41 тыс. рублей), двушки - 48 тыс. (в марте - 51 тыс.), трешки - 55 тыс. (в марте - 60 тыс.).

В материалах добавляется, что цены на съемное жилье в Московской области в апреле, в сравнении с мартом, в среднем уменьшились на 6,8%. Наибольшее падение отмечено в Красногорске (-9,2%), Мытищах (-8,5%) и Химках (-8,4%).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС