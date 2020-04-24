Эксперт: скидки на съемное жилье в Москве достигли 30% из-за самоизоляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Скидки на аренду квартир в Москве достигли 30% от ежемесячной платы на период самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
"Сейчас, на падающем рынке, арендаторы в более сильном положении, чем арендодатели: они могут просить собственника жилья о скидках и арендных каникулах, зачесть в счет арендной платы страховой депозит. Собственно, это и происходит в Москве. Скидки обычно даются на время режима самоизоляции и составляют в среднем 20-30% месячной платы", - сказал Луценко.
По его словам, режим самоизоляции и экономические потрясения сильно повлияли на арендный рынок Москвы. Собственники квартир стали сговорчивее, поскольку сократился спрос: одни арендаторы вернулись в регионы, другие из-за потери дохода вынуждены расторгнуть договоры и съехаться с родственниками.
Согласно исследованию федерального портала, за апрель аренда квартир в Москве подешевела в среднем на 7%. Больше всего подешевело жилье в районах Косино-Ухтомский (-13,7%), Люблино (-11,5%), Восточный (-11,8%), Котловка (-11,2%), Печатники (-10,9%). Уточняется, что съемные однушки в Москве сейчас в среднем стоят около 39 тыс. рублей в месяц (в конце марта - 41 тыс. рублей), двушки - 48 тыс. (в марте - 51 тыс.), трешки - 55 тыс. (в марте - 60 тыс.).
В материалах добавляется, что цены на съемное жилье в Московской области в апреле, в сравнении с мартом, в среднем уменьшились на 6,8%. Наибольшее падение отмечено в Красногорске (-9,2%), Мытищах (-8,5%) и Химках (-8,4%).