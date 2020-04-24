Нотариальная палата предложила включить нотариат в перечень пострадавших отраслей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральная нотариальная палата обратилась в правительство РФ с просьбой получить статус пострадавшей отрасли в условиях ограничительных мер и распространения коронавируса, сообщил в пятницу президент палаты Константин Корсик в ходе онлайн-конференции на тему "Нотариат 2020: электронные форматы и возможности для помощи в условиях пандемии".

"Федеральная нотариальная палата уже официально запросила у правительства меры поддержки нотариата. Прежде всего это придание нотариату статуса пострадавшей стороны, а также ряд других мер, направленных на сохранение условий для нотариальной деятельности. Мы благодарны Министерству юстиции за активную, обоснованную позицию в этом вопросе", - сказал он.

Корсик напомнил, что в условиях ограничительных мер нотариат продолжает работу: организована деятельность дежурных нотариальных контор, открыта бесплатная линия правовой помощи, на которую уже поступило несколько тысяч обращений. Однако, по его словам, многие нотариальные конторы не могут работать даже в режиме дежурных, поскольку из-за снижения обращений возникла проблема по оплате труда и аренды. Кроме того, дежурные нотариальные конторы несут издержки на санитарные меры и электронный нотариат, отметил президент палаты.

В первой половине апреля 2020 года в России работала примерно треть нотариальных контор, при этом общее число нотариальных действий сократилось в четыре раза, уточнил в ходе конференции директор Фонда развития правовой культуры Георгий Краснов. "Если с 1 по 15 апреля прошлого года мы совершили 2 млн и почти 103 тыс. нотариальных действий по стране в целом, то за две недели этого апреля на 75% меньше - 552 тыс.", - сказал он. Эксперт добавил, что финансовые поступления от нотариальных действий сократилось более чем на 80%.

Нотариальные конторы не значатся в списке организаций, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии. Ранее нотариусы и их помощники уже были официально включены в перечень лиц, имеющих право передвигаться по Москве в период ограничительных мер без специального цифрового пропуска, таким образом препятствий к работе специалистов нотариата не было. Затем указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 апреля 2020 года были внесены дополнительные уточнения о том, что нотариальные конторы могут работать в условиях карантинных мер.