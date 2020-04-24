ДОМ.РФ ожидает среднюю ставку по ипотеке в 8-8,5% из-за снижения ключевой ставки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Средняя ипотечная ставка в 2020 году будет находиться на уровне 8-8,5%, влияние на это оказывает в том числе решение Банка России снизить ключевую ставку. Такую оценку приводит ДОМ.РФ.

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) - до 5,5% годовых - и не исключил ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний.

"Средняя ставка по ипотеке в 2020 году, по оценке ДОМ.РФ, составит 8-8,5%, что будет являться самым низким показателем за всю историю, и вплотную приблизится к целевому ориентиру национального проекта "Жилье и городская среда", установленному на 2024 год", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что динамика рынка ипотеки на новое жилье будет зависеть от госпрограмм, а именно субсидирования ипотеки до 6,5%, семейной ипотеки со ставкой не выше 6% и дальневосточной ипотеки со ставкой не выше 2%. В ДОМ.РФ добавляют, что в общем по всем этим программам может быть выдано около 320 тыс. ипотечных кредитов на 915 млрд рублей в 2020 году.

По прогнозу аналитического центра ДОМ.РФ, доля ипотечных кредитов, выданных на жилье в новостройках, достигнет 58%. При этом в 2019 году она составила 32%. "Указанный уровень превысит рекордное значение 2016 года, когда на фоне реализации государственной программы субсидирования ипотеки доля кредитов на первичном рынке приближалась к 40%. При этом проблему первоначального взноса по льготным ипотечным кредитам во многом сможет решить материнский капитал, размер которого при рождении первенца в 2020 году составляет 467 тыс. рублей", - считают в ДОМ.РФ.

Однако из-за роста безработицы и снижения доходов населения на фоне нестабильной экономической ситуации из-за распространения нового коронавируса качество ипотечного портфеля может ухудшиться, говорят в ДОМ.РФ. При этом в компании добавляют, что возможность взять ипотечные каникулы до шести месяцев позволит заемщикам реструктурировать задолженность, а банки смогут не увеличивать резервы на возможные потери по этим кредитам.