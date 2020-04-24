Риелторы сообщили о приостановке рефинансирования ипотеки в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сделки с рефинансированием ипотеки приостановлены в Московском регионе из-за того, что их нельзя проводить в электронном виде, а многофункциональные центры (МФЦ) закрыты из-за ограничительных мер по коронавирусу, сообщили ТАСС в пятницу эксперты рынка недвижимости.

"Для того, чтобы совершить рефинансирование ипотеки, клиенту нужно снять обременение с квартиры, а для этого необходимо подать документы в Росреестр, чего мы сделать не можем, потому что закрыты МФЦ. Если обычную сделку можно заключить в электронном виде, то при рефинансировании возникают проблемы с подачей документов. Даже если у клиента есть электронная цифровая подпись, этот вопрос решить не получится, так как закладная в Росреестре нужна в "натуральном виде", - сообщил директор по развитию группы компаний "Бест-недвижимость" Константин Барсуков.

По его словам, банки в своем большинстве продлевают одобрение на кредиты, сделки по которым приостановились из-за коронавируса. Однако если клиент не успел подать документы, и кредитный договор еще не подписан, то на это время будет действовать повышенная ставка, уточнил специалист рынка.

"Повышенный процент будет действовать до тех пор, пока клиент не отдаст закладную, не снимет одно обременение и не наложит новое. Изменить эту повышенную ставку из-за карантина банк не может, так как есть четкие условия договора. То есть люди хотели провести рефинансирование, чтобы уменьшить свою финансовую нагрузку, но в итоге получили повышенную ставку", - подчеркнул Барсуков.

Технологии банков

Риелтор пояснил, что если банк проводит электронную регистрацию права собственности, то с заключением обычной сделки с ипотекой в условиях распространения коронавируса не возникает проблем. Так, ранее российские банки сообщили, что фиксируют повышенный спрос на жилищные кредиты в условиях режима самоизоляции и в связи с этим расширяют возможности сервиса удаленного оформления ипотеки.

При этом кредитные организации подтвердили существование проблем с проведением сделок с недвижимостью. Так, поскольку МФЦ не принимает документы офлайн, Райффайзенбанк проводит сделки с использованием аккредитивов с увеличенным сроком, сообщил ТАСС руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников. Документы по проведенным сделкам будут переданы на регистрацию только после открытия МФЦ, подчеркнул он.

"При этом крупные застройщики используют собственные сервисы электронной регистрации, поэтому на первичном рынке сделки сейчас проводить проще. Клиенту нужно будет прийти в отделение только для открытия счета и подписания договора", - сказал Красильников. Он добавил, что и продавцы, и покупатели сейчас проявляют меры предосторожности и переносят сделки на неопределенный период, при этом банк сохраняет им процентную ставку по принятым решениям.

В сложившейся ситуации, как сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ, банк бесплатно продлевает клиентам аренду банковских ячеек, аккредитивы с истекшим сроком временно не закрываются, то есть возврата средств по счетам не происходит. В Сбербанке договоры аренды ячеек, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями.

"При этом, учитывая текущую ситуацию, банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора. Доступ к арендованным сейфам осуществляются согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке", - отметили ТАСС в пресс-службе банка.