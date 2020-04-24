Минстрой намерен утвердить институт типового проектирования для удешевления строительства

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, который призван ввести институт типового проектирования на законодательном уровне, чтобы ускорить и удешевить строительство. В частности, предлагается освободить стороны договора по использованию типового проектного решения от налогов, следует из документа, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Краткое описание предлагаемого способа регулирования: освобождение сторон договора о предоставлении на безвозмездной основе права использования типового проектного решения объекта капитального строительства от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль", - говорится в сводном отчете к документу.

Такую поправку предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что она вступит в силу с 1 января 2021 года. Кроме того, документ дополнит закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормами, распространяющими такие закупочные процедуры на типовое проектирование.

Как отмечается в сводном отчете, введение института типового проектирования "призвано ускорить и удешевить процесс строительства объектов капитального строительства". Сделать это удается за счет использования проектных решений, которые уже прошли государственную экспертизу и которые соответствуют ценовому критерию эффективности.

Президент России Владимир Путин в марте 2019 года поручил правительству рассмотреть вопрос о создании на базе одного из подведомственных Минстрою учреждений института типового и экспериментального проектирования, в том числе для целей внедрения технологий информационного моделирования в строительстве.