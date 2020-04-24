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Правкомиссия утвердила список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ

В него вошли 76 компаний

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия утвердила список из 54 системообразующих организаций в сфере строительства и 22 компаний в сфере ЖКХ, сообщила в пятницу пресс-службе Минстроя.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, внесенный федеральным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В него вошли 76 организаций", - говорится в сообщении.

В перечень организаций в строительном секторе вошли компании, у которых объем строительства жилых и нежилых зданий в соответствии с действующими разрешениями на строительство - не менее 400 тыс. кв. м или выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей.

Так, 43 организации отвечают критериям по текущему объему строительства жилых и нежилых зданий, а 11 - по показателям выручки. "Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн кв. м", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

В список системообразующих также вошли 22 предприятия и компании сферы ЖКХ: в части вида деятельности по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха - 7 организаций, а в части вида деятельности по забору, очистке и распределению воды, сбору и обработке сточных вод в список вошли 13 организаций.

В частности, в "строительный" перечень вошли такие компании, как ПИК, ЛСР, А101, "Самолет", "Эталон", "Интеко", MR Group, "Гранель Групп", ФСК, "Инград", "Кортрос", "Левел Груп", "Пионер", "Мосинжпроект", "Брусника". В сфере ЖКХ системообразующими компаниями стали "Теплоэнерго", ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", "Мурманэнергосбыт", ГУП "Водоканал Ленинградской области", "Коммунальные системы Московской области", Росводоканал, "Концессии водоснабжения", "РКС-Холдинг", "Водоканал Ростова-на-Дону" и другие.

Поддержка отрасли

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал утверждение списка системообразующих компаний "важным решением для поддержки отрасли". "Эта мера позволит поддержать не только эти компании, но и всю цепочку поставщиков и подрядчиков", - написал он в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как ранее пояснял министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам, в случае выявления критических проблем и попадания в так называемую красную зону будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой.

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