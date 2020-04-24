ОНФ предлагает адресно помочь социально незащищенным категориям граждан в оплате услуг ЖХК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступает за оказание в условиях коронавируса адресной помощи по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖХК) пожилым, безработным, многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям граждан, исключив из этого списка злостных неплательщиков. Об этом ТАСС в пятницу сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

"За месяц самоизоляции резко упала собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Традиционно наряду с теми социально незащищенными категориями граждан, кому были адресованы меры поддержки в части особого порядка оплаты ЖКХ, существовали и злостные неплательщики. Поэтому будет правильным, если правительство скорректирует свои подходы, оставит перечень мер поддержки только для тех, кто в этом нуждается - пожилые граждане, многодетные семьи, семьи с низкими доходами, те, кто потерял работу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Если поддержка будет адресной, то правительство сможет ее существенно увеличить за счет экономии на недобросовестных и часто состоятельных неплательщиках", - заявила Цунаева.

Кроме того, по ее словам, при наличии долгов со стороны бюджетных учреждений необходимо оказывать регионам субсидиарную поддержку на погашение накопленной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, чтобы не допустить срыва подготовки инженерных сетей к следующему отопительному сезону.

В четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги среди населения снизилась на 30% из-за режима самоизоляции, среди предприятий падение составляет 45-50%.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации, более 400 млрд рублей - прочие потребители.