{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил на два месяца срок действия жилищных сертификатов молодым семьям

Новые положения будут действовать в отношении свидетельств о праве на получение соцвыплаты, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу постановления правительства
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на два месяца сроков действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей. Таким образом, документ продлевает срок действия свидетельств о праве на получение социальных выплат до девяти месяцев вместо предыдущих семи.

"Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве", - говорится в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

Новые положения, согласно документу, применяются в отношении свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу постановления.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, участники программы могут направить выплаты на покупку жилья у близких родственников.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Риелторы сообщили о приостановке рефинансирования ипотеки в Москве
Такие сделки нельзя проводить в электронном виде, отметил директор по развитию группы компаний "Бест-недвижимость" Константин Барсуков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС