Кабмин продлил на два месяца срок действия жилищных сертификатов молодым семьям

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на два месяца сроков действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей. Таким образом, документ продлевает срок действия свидетельств о праве на получение социальных выплат до девяти месяцев вместо предыдущих семи.

"Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве", - говорится в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

Новые положения, согласно документу, применяются в отношении свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу постановления.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, участники программы могут направить выплаты на покупку жилья у близких родственников.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.