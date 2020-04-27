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В Еврейской АО заключили договоры по "дальневосточной ипотеке" на 68 млн рублей

Всего в регионе нуждаются в улучшении жилищных условий 190 молодых семей
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© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Жители Еврейской автономной области заключили с банками договоры на выдачу льготной "дальневосточной ипотеки" на сумму более 68 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник начальник управления архитектуры и строительства правительства области - главный архитектор региона Виктор Коренев.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"В области одобрено 99 заявок на "дальневосточную ипотеку", заключено 37 договоров на сумму более 68 млн рублей. В стадии рассмотрения находятся еще десять заявок", - сказал Коренев.

Ранее он сообщал агентству, что в 2019 году дома в области не возводились, в прошлые годы в регионе ввели в эксплуатацию до 60 тыс. кв. метров жилья, из которых около 30 тыс. кв. метров - индивидуальное жилищное строительство. Регион рассматривает возможность поставок домокомплектов для получателей ипотеки под 2%. Спрос на жилье на первичном рынке будет удовлетворен за счет квартир, не проданных застройщиками ранее, средняя стоимость за квадратный метр - около 45 тыс. рублей. Всего в области почти 6,6 тыс. молодых семей, из них 190 нуждаются в улучшении жилищных условий. "Интерес к "дальневосточной ипотеке" в регионе есть, но больше пока это касается вторичного жилья в поселениях", - сказал Коренев.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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