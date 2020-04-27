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Сахалин попросит федеральные власти поднять планку кредита для ипотечных каникул

По данным властей, средняя сумма кредита на жилье в регионе намного превышает установленный лимит в 3 млн рублей, из-за чего жители не могут воспользоваться ипотечными каникулами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области намерено обратиться к федеральным властям с просьбой поднять верхнее ограничение по сумме ипотечного кредита, чтобы жители островного региона тоже могли воспользоваться ипотечными каникулами. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель правительства региона Алексей Белик.

В начале апреля правительство РФ по поручению президента страны расширило лимит по размеру жилищных кредитов, при котором заемщики могут получить ипотечные каникулы. Теперь в Москве он составляет 4,5 млн, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - 3 млн рублей, в остальных регионах - до 2 млн рублей. Но Сахалинская область по стоимости жилья в стране наравне с Москвой входит в список лидеров, поэтому основная часть островных жителей ипотечными каникулами воспользоваться не может.

"Мы совместно с филиалом банка "Открытие" подготовим обращение [с просьбой увеличить верхний порог ипотечного кредита для ипотечных каникул] и выйдем с инициативой", - сообщил Белик.

По данным областных властей и банков, из-за высокой стоимости квартир средняя сумма ипотечного кредита жителя Сахалинской области намного превышает установленный лимит в 3 млн рублей. В результате большинство островитян под закон об ипотечных каникулах не подпадают. В связи с этим правительство региона планирует попросить увеличить верхний дорог для сахалинцев и курильчан до 4,8 млн рублей.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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