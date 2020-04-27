Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"В регионах России наступил переломный момент - средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года. За последние 14 дней цены снижаются в среднем на 0,1-0,2 процентных пункта каждую неделю, до этого они имели положительную динамику", - сказал Хусаинов. Он пояснил, что в статистику вошли такие города, как Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Краснодар.

По словам эксперта, из-за ограничительных мер, снижения покупательской способности и спроса многие собственники вторичной недвижимости готовы существенно снижать цены. Он отметил, что большинство сделок на рынке вторичного жилья в конечном итоге проводится с существенным дисконтом от изначально заявленной стоимости. Хусаинов указал, что в среднем по России скидки составляют 4-5%, однако участились случаи, когда жилье продается со скидками до 25-30% (например, на трехкомнатные квартиры). Скидки на одно- и двухкомнатные квартиры, имеющие традиционно более стабильный спрос, составляют 10-15%.

Чем дольше продлятся ограничительные меры, тем острее будет ситуация со снижением стоимости продажи недвижимости, считает Хусаинов. "В этом году мы ожидаем снижения цен на вторичную недвижимость со второй половины марта на уровне 5-15% в зависимости от региона, дальнейшего развития ситуации с коронавирусом и ценами на нефть, 15% - после решения Центробанка о снижении ключевой ставки. Это самый пессимистичный прогноз для рынка вторичного жилья в сложившихся условиях", - полагает эксперт.

По данным федерального портала "Мир квартир", в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена предложения - 3,5 млн рублей.