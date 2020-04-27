"Дальневосточная ипотека" подняла цены на жилье, но эксперты не исключают их снижения

ТАСС, 27 апреля. Начало работы программы "Дальневосточная ипотека", совпав с колебаниями на валютном рынке и переходом строительной отрасли на систему эскроу-счетов, привело к росту цен на недвижимость на Дальнем Востоке. Однако, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, через несколько месяцев цены могут откатиться назад.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, к концу апреля 13 банков-участников программы заключили с кредиторами свыше 7 тыс. договоров на общую сумму 24,8 млрд рублей. При этом в некоторых регионах вместе с внедрением новой программы вверх поползли цены на недвижимость. После этого вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами.

"Со стартом "дальневосточной ипотеки" в Хабаровском крае заметно подорожало жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, - сообщила специалист компании "Эксперт-Недвижимость" Оксана Рыкаловская. - Застройщики резко подняли цены на квартиры в Хабаровске - примерно на 10%, и с учетом поднявшейся цены на новое жилье "дальневосточная ипотека" не стала значительно выгоднее, чем другие ипотечные продукты, которые позволяют брать и вторичное жилье. На "дальневосточную ипотеку" жилье на "вторичке" можно брать только в селах, но и там продавцы подняли цены примерно на 8-15%".

Гендиректор агентства недвижимости "Городской риелторский центр" (Владивосток) Сергей Косиков считает, что из-за изменений курса валют и неопределенности, связанной с распространением коронавируса, часть потенциальных получателей "дальневосточной ипотеки" решили вложить деньги в жилье на вторичном рынке. Кроме того, многие молодые семьи, которые были готовы платить ипотеку за строящуюся квартиру, отложили покупку недвижимости, так как не уверены, что смогут выплачивать кредит в течение четырех лет.

"Многие люди заняли выжидательную позицию. Во-первых, нужно привыкнуть к новым ценам. Во-вторых, во Владивостоке строится не так много жилья, чтобы полноценно удовлетворить спрос. Многие решили подождать, пока выбор недвижимости станет шире. На данном этапе рынок уравновешен - предложений по-прежнему немного, но и спрос ниже, чем в январе-феврале, хотя и выше, чем в апреле-мае прошлого года", - отметил Косиков.

Почему растут цены

Рост стоимости квадратного метра, как считают эксперты, вызван не только "дальневосточной ипотекой", на него влияют и другие факторы.

"Повышение стоимости на первичном рынке жилья в том числе связано с запуском программы "Дальневосточная ипотека". Но нельзя однозначно сказать, что на изменение цены повлияло только введение льготной ипотеки. На нее влияют цены на строительные материалы и технологическое присоединение к инженерным сетям, изменение курса рубля. Влияет и переход застройщиков на систему проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу", - отметил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

По его словам, цены на первичном рынке жилья в Якутске колеблются в диапазоне от 71 тыс. до 100 тыс. рублей за квадратный метр, а повышение цен на "первичку" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет около 12%. Чтобы улучшить ситуацию, правительство республики работает над реализацией крупного инвестиционного проекта по застройке квартала "Воинская часть" в Якутске, где планируется возвести 66 многоквартирных домов площадью более 340 тыс. кв. м. Первые дома здесь планируют сдать уже в 2022 году.

А на Камчатке, как считает генеральный директор крупнейшей в крае строительной компании "Русский двор" Николай Воронов, строительство нового жилья идет недостаточными темпами. По его словам, около 200 семей готовы купить квартиры комфорт-класса в новостройках на полуострове, но не могут этого сделать из-за недостатка предложения. "Осенью 2020 года мы надеемся сдать девятиэтажку на 48 квартир, но понимаем, что этого недостаточно, чтобы закрыть потребность камчатцев", - добавил он.

Строительная отрасль региона, по словам эксперта, сталкивается с повышенной сейсмичностью Камчатки, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. Из-за этого стоимость строительства коммерческого жилья в крае одна из самых дорогих в стране - она на 30-36% выше, чем в других регионах. Кроме того, из-за пандемии коронавируса строителям пришлось приостановить работу.

Как остановить рост

В апреле в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что строительные компании, которые согласятся участвовать в программе "Дальневосточная ипотека", могут рассчитывать на государственную поддержку. Основным условием для этого будет предложение застройщиками квартир по фиксированной цене. Взамен региональные власти могут без торгов предоставить в аренду строителям земельные участки, обеспечить участки коммуникациями и электроэнергией. Для строителей также могут снизить налог на имущество, а для производителей стройматериалов - субсидировать затраты. Козлов подчеркнул, что "все эти инструменты есть в распоряжении регионов, и они могут их применять".

И власти дальневосточных регионов, действительно, находят способы, чтобы остановить рост цен на недвижимость. К примеру, в Приморье, власти заключили 21 соглашение с застройщиками о взаимодействии и сдерживании роста стоимости жилья, а с кредитными организациями договорились о более мягком подходе к рассмотрению проектов по строительству новых домов по программе "Дальневосточный гектар".

Аналогичная работа идет и на Сахалине. И хотя в островном регионе рост стоимости квадратного метра жилья не наблюдается, власти уже ведут переговоры с застройщиками о фиксировании стоимости недвижимости для участников программы "Дальневосточная ипотека". Со строительными компаниями заключено пять соглашений о намерениях.

"В качестве мер поддержки для таких компаний рассматривается возможность обеспечения земельных участков под перспективную жилую застройку инженерной и транспортной инфраструктурой за счет бюджетных средств. Это позволит сократить затраты застройщиков и, как следствие, избежать увеличения стоимости квадратного метра", - сообщили в правительстве области.

При этом, по мнению Рыкаловской, высокие цены на жилье продержатся несколько месяцев. Риелтор считает, что после появления ипотеки под 2% на Дальнем Востоке резко поднялся спрос на первичном, а за ним и на вторичном рынке недвижимости. Из-за этого образовался "мыльный пузырь", который может "лопнуть" в любой момент.

"Обслуживание кредитов требует денег. И, конечно, покупать будут более дешевое жилье: если до кризиса средний платеж по ипотечному кредиту был 25-35 тыс. рублей, то сейчас, я уверена, люди побоятся такой финансовой нагрузки, а значит продавцам придется снижать цены", - отметила собеседница агентства.