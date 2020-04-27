{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми

Срок исполнения - до 20 мая
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать возможность снижения до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми. Как сообщается на официальном сайте Кремля, такое поручение дано по итогам встречи главы государства с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала, - говорится в перечне поручений. - Срок - 20 мая 2020 года".

На встрече с общественностью Ивановской области глава государства отмечал, что знает о проблеме, которая возникает у некоторых семей с детьми при внесении первоначального взноса по ипотеке. Путин заверил, что даст правительству поручение проработать пути ее решения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Мишустин сообщил о планах банков снизить процент по ипотеке на Дальнем Востоке
Программой уже воспользовались более 7 тыс. молодых семей, отметил премьер-министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС