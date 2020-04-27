Минстрой: более 15 тыс. молодых семей получат соцвыплаты для покупки жилья в 2020 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 15 тыс. молодых семей смогут получить в 2020 году финансовую поддержку для покупки жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

"Финансирование программы в 2020 году - более 5 млрд рублей. Цифра недостаточная, но все зависит от возможностей бюджета. Как правило, когда мы выносим вопрос финансирования программы на правительственные площадки, всегда получаем поддержку. В этом году решить свой квартирный вопрос смогут более 15 тыс. молодых семей, включенных в список претендентов на получение субсидии", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя России Владимира Якушева.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году в программе участвуют 83 региона России. Получить государственную поддержку могут молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также они должны иметь возможность частично оплатить покупку жилья. Каждому из супругов или одному родителю в неполной семье не должно быть больше 35 лет.

В первую очередь на соцподдержку могут рассчитывать многодетные семьи и молодые семьи, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Семьям с одним ребенком и более предоставляется выплата в 35% от расчетной цены жилья, семьям без детей - 30%. Выделенные деньги можно потратить для оплаты цены договора купли-продажи жилья, договора строительного подряда, для внесения последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, для уплаты первоначального взноса, погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке, а также цены договора участия в долевом строительстве при использовании счетов эскроу и т.д.

В министерстве напомнили, что из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией правительство продлило действие свидетельств, которые молодые семьи получили в 2020 году. Теперь свидетельства действуют в течение девяти месяцев, срок для открытия счета в банке увеличили до трех месяцев.

В 2019 году программой господдержки воспользовались почти 16 тыс. молодых семей. Сумма социальных выплат из бюджета составила более 5 млрд рублей. По словам Якушева, программа является стимулом в решении демографических задач.