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Мишустин сообщил о планах банков снизить процент по ипотеке на Дальнем Востоке

Программой уже воспользовались более 7 тыс. молодых семей, отметил премьер-министр

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

"С декабря прошлого года у нас действует программа "Дальневосточная ипотека", в рамках которой можно взять кредит на покупку жилья на 20 лет всего под 2% годовых, такими кредитами уже воспользовались более 7 тыс. молодых семей", - констатировал глава кабинета министров. По его словам, "для поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции ряд банков прорабатывают еще большее снижение ставки по этой программе".

Для примера Мишустин привел ДОМ.РФ, который "снизил ставку до 1,6% годовых". "Оформить кредит на таких условиях смогут молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар", подтвердив свой доход только выпиской из Пенсионного фонда", - отметил глава кабинета министров.

"Мы рассчитываем, что количество и заявок, и выданных кредитов будет расти", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что "по инициативе президента [РФ Владимира Путина] правительство приняло постановление о выделении шести миллиардов рублей субсидий для снижения ставки по ипотечным займам на покупку нового жилья до уровня, не превышающего 6,5% годовых". "Эта мера будет действовать до 1 ноября этого года и поможет тем, кто планировал в ближайшие месяцы улучшить свои жилищные условия, а также поддержит строительную индустрию в сложный период", - подчеркнул председатель правительства

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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