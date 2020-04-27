Эксперты считают, что льготная ипотека поможет восстановить спрос на жилье к осени

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Восстановление спроса на рынке новостроек России благодаря реализации программы льготной ипотеки под 6,5% может произойти к осени 2020 года. Об этом ТАСС в понедельник рассказала управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Субсидирование ипотеки до столь низкого для России уровня позволит смягчить падение спроса на новостройки в ближайшие месяцы. После завершения режима самоизоляции мера внесет большой вклад в восстановительный рост отложенного спроса, что поможет застройщикам пережить летний период. Осенью, когда станут понятыми масштабы экономического спада, возможно, произойдет вторая волна роста", - сказала эксперт.

Спрос на жилье в России сегодня сдерживает режим самоизоляции, большинство покупателей - "старой закалки", поэтому психологически не готовы к онлайн-сделкам, рассказал ТАСС, в свою очередь, генеральный директор управляющей компании "Развитие" (девелопер ЖК "Мир Митино") Игорь Козельцев. "Сегодня мы отмечаем радикальное сокращение спроса, клиенты предпочитают взять паузу и дождаться окончания карантина. Глобально многое зависит от сроков преодоления эпидемии. Мы ожидаем, что после снятия карантина на рынок недвижимости выплеснется отложенный спрос, в первую очередь будут раскупаться самые готовые и доступные по цене лоты", - сказал он.

Благодаря субсидированию ипотеки падение рынка не превысит 20%, указал, в свою очередь, генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин. Он отметил, что по результатам первых дней действия программы уже заметно, что ипотека с субсидированной ставкой пользуется спросом. "Банки, участвующие в программе, за это время одобрили кредитов на сотни миллионов рублей. В текущих условиях эта мера может подтолкнуть тех, кто пока не решился на покупку квартиры, к принятию окончательного решения. Субсидирование ипотечной ставки до уровня 6,5% на суммы до 8 млн рублей только в Москве позволит дополнительно заключить до 30 тыс. сделок на рынке новостроек. Существенный прирост наверняка будет иметь место и в других регионах", - рассказал ТАСС эксперт.

О программе

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.