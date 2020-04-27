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Объем строительства жилья в России в первом квартале уменьшился на 1,3%

Всего за январь-март было построено 14,7 млн кв. м жилья

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в России за первый квартал 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в оперативном докладе Росстата.

Всего за январь-март было построено 14,7 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 15,4 млн кв. м). В марте было возведено 5,3 млн кв. м жилья, что на 7,6% меньше аналогичного месяца 2019 года (5,5 млн кв. м с учетом домов на садоводческих участках).

В первом квартале возведено 1,5 тыс. многоквартирных домов. Построено 58,4 тыс. жилых домов, из них 7,4 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 198,9 тыс. новых квартир.

В денежном выражении общий объем строительства в январе-марте 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 1,1% к уровню января-марта 2019 года - до 1,56 трлн рублей. Аналогичный показатель за март 2020 года составил 605,1 млрд рублей, что на 0,1% выше, чем годом ранее.

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