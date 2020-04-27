В Вологодской области возобновили программу льготной ипотеки

ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области возобновили льготную ипотечную программу по предоставлению займов с субсидированием части процентной ставки для семей с детьми. С 27 апреля Агентство ипотечного кредитования возобновило выдачу таких займов, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В марте прошлого года мы запустили льготную ипотечную программу для субсидирования процентной ставки при приобретении жилья на вторичном рынке (она дополняла федеральную программу, по которой можно было купить жилье только на первичном рынке). Программа была приостановлена из-за изменений федерального законодательства, предоставление займов мы вынуждены были приостановить, но не стояли на месте, работали с правительством РФ, расширили действие программы на семьи с первым ребенком. Наконец, 24 апреля АО "ДОМ.РФ" приняло решение о включении Агентства ипотечного кредитования Вологодской области в перечень организаций, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению займов. У нас более 1200 заявлений от граждан, потенциальных получателей льготного ипотечного кредита", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, региональное агентство возобновляет работу, в первую очередь договоры будут заключены с гражданами, которые ранее обратились за получением ипотечного займа. "Необходимый реестр сформирован и будет ежедневно актуализироваться. Необходимый объем средств в бюджете предусмотрен, поэтому региональный проект "Льготная ипотека при рождении первого, второго и последующего детей" начинает работу", - сказал губернатор, не уточнив выделенный в бюджете объем средств.

Вологодская программа льготной ипотеки была признана Агентством стратегических инициатив одной из лучших региональных практик в России по итогам 2019 года, сообщил губернатор.

Программа льготной ипотеки была введена в регионе в прошлом году для решения демографической проблемы. Льготная ипотека предоставлялась в области на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного жилого фонда. Займы выдавало Агентство ипотечного жилищного кредитования региона по ставкам, установленным АО "ДОМ.РФ" - от 10,5% до 11,75%, из которых 3% компенсировал областной бюджет. На это в бюджете прошлого года было выделено 50 млн рублей. Льготная ипотека направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в регионе в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда".