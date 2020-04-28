Бывшее здание Минэкономразвития в Москве подойдет под премиальные апартаменты и офисы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывшее здание Министерства экономического развития РФ на Овчинниковской набережной в центре Москвы после продажи на аукционе можно переоборудовать под офисы или гостиницу высокого уровня, элитные апартаменты или жилье. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные архитекторы и консультанты по недвижимости.

Компания ДОМ.РФ выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития общей площадью 22,9 тыс. кв. м на Овчинниковской набережной. Начальная цена лота - 3,2 млрд рублей с НДС. Аукцион назначен на середину августа.

Бывшее здание Минэкономразвития соответствует своей эпохе в самом положительном смысле слова (1956 год постройки), отметил в беседе с ТАСС архитектор, руководитель архитектурных бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей Чобан. "Строение имеет ясно выраженный вертикальный ритм пилонов, хорошее горизонтальное членение. В нем есть организованность, сдержанность, чувство меры. Считаю, что такие здания надо сохранять. Если сегодня мы, архитекторы, добиваемся подобных структур, то это удача. Этот объект подошел бы под офисное здание", - считает архитектор.

В силу архитектурных особенностей выставленное на торги здание на Овчинниковской набережной могло бы купить госучреждение для размещения сотрудников, указал ТАСС архитектор Сергей Скуратов. Кроме того, он полагает, что объект подошел бы под организацию четырех- или пятизвездочной гостиницы. "Там же красивые виды. А кабинетная система легко перестраивается в отель", - пояснил архитектор.

На пользу "гостиничного" решения могли бы пойти панорамные виды, которые открываются практически на весь центр столицы: Китай-город, реку Москву, Зарядье, сохранившее облик старой Москвы Замоскворечье, соглашается генеральный директор консалтинговой компании We know Александр Галицын. Он напомнил, что бывшее здание Минэкономразвития находится в туристической зоне, менее чем в 2 км от Кремля, в шаговой доступности - Третьяковская галерея, пешеходные зоны Замоскворечья, десятки храмов. "Безусловно, обновление инженерных систем потребует дополнительных вложений, однако в целом объект находится в хорошем состоянии и привлекателен для инвестора по площади и расположению", - полагает эксперт.

Элитное жилье или апартаменты

Объект мог бы заинтересовать и девелоперов, например, под реконструкцию в элитное жилье, сообщил ТАСС партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, в этом случае цена актива на торгах может достичь 200-250 тыс. рублей за кв. м, а финальная стоимость 4,5-5,7 млрд рублей. "Элитное жилье в этом месте может стоить порядка 600-700 тыс. рублей за кв. м, правда, в реконструкцию придется вложить не менее 100-150 тыс. рублей на кв. м", - подсчитал эксперт.

Здание действительно может быть интересно для редевелопмента под апартаменты или квартиры, согласилась старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. Она отметила, что начальная цена лота, которая составляет около 118 тыс. рублей за кв. м, "представляется разумной стартовой ценой, которая должна сформировать конкуренцию среди инвесторов и может увеличить стоимость объекта во время торгов на порядка 10%".

О здании Минэкономразвития

Комплекс на Овчинниковской набережной был построен для Министерства угольной промышленности Советского Союза в 1960 году, тогда же объект был введен в эксплуатацию. В разные годы здание занимали Министерство внешней торговли СССР и Минэкономразвития. В 2019 году Минэкономразвития переехало в "IQ-квартал" многофункционального делового центра "Москва-Сити".

Переезд ряда ведомств в деловой центр, включая Минпромторг, Минкомсвязи и их подведомственные организации, обеспечила компания ДОМ.РФ по поручению правительства РФ. Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств.