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ДОМ.РФ дополнительно направит 100 млрд рублей на выкуп жилья у застройщиков

На реализацию этой программы от федерального правительства в рамках госгарантии компания получит 50 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ дополнительно направит 100 млрд рублей на выкуп строящегося жилья у застройщиков, также 50 млрд рублей компания получит на реализацию этой программы от федерального правительства в рамках госгарантии, говорится в сообщении ДОМ.РФ

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в рамках мер поддержки рынка недвижимости в условиях снижения спроса из-за пандемии ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Сообщалось, что ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ - семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок.

"Совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп квартир в целях поддержки строительной отрасли, составит 150 млрд рублей. Компания ДОМ.РФ привлечет 150 млрд рублей собственных средств, 50 млрд из которых будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными компании министерством финансов в рамках исполнения получения президента России", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, компания направила в Минфин и Минстрой РФ проект постановления, который позволит расширить программу выкупа жилья и использовать дополнительно 100 млрд рублей.

ДОМ.РФ сможет выкупать у застройщиков квартиры, которые относятся к стандартному жилью и которые должны быть введены в эксплуатацию до 20 июня 2021 года. По мнению компании, по программе может быть выкуплено до 3 млн кв. м жилья. В ДОМ.РФ добавили, что для этих целей будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Суммы сделок между фондом и застройщиком будут начинаться от 100 млн рублей.

"Прежде всего выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса. Это позволит не только поддержать рынок, но и способствует исполнению задач, предусмотренных национальным проектом "Жилье и городская среда", - приводятся в сообщении слова Мутко.

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