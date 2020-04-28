Цены на вторичное жилье за апрель снизились в 52 городах России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стоимость жилья на вторичном рынке в среднем по России за апрель снизилась почти на 2%, при этом падение цен зафиксировано в 52 городах, сообщается во вторник в исследовании портала "Мир квартир".

"Квадратный метр вторичной недвижимости снизился в цене в 52 городах, вырос в 16 городах, в двух остался неизменным. <...> В среднем по стране квадратный метр на "вторичке" подешевел за последний месяц на 1,9% и теперь стоит 60,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Эксперты компании проанализировали динамику цен с 1 апреля в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. Больше всего цены снизились в Якутске (-4,8%), Красноярске (-4,1%), Архангельске (-4%), Екатеринбурге (-3,6%), Симферополе (-3,5%), Казани и Краснодаре (по -3,3%).

В Москве, которая заняла 13-е место, цена квадратного метра в апреле уменьшилась на 2,4% - до 228 тыс. рублей. Санкт-Петербург оказался в середине списка - цена снизилась на 1,9% - до 129 тыс. рублей за квадратный метр. Рост стоимости вторичного жилья более чем на 1% зафиксирован в шести городах: Череповце (3,4%), Владимире (3,1%), Махачкале (3%), Набережных Челнах (2,9%), Новокузнецке (2,6%) и Рязани (2%).