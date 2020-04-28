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Цены на вторичное жилье за апрель снизились в 52 городах России

Заметнее всего стоимость квадратного метра сократилась в Якутске, Красноярске и Архангельске, отмечается в исследовании портала "Мир квартир"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стоимость жилья на вторичном рынке в среднем по России за апрель снизилась почти на 2%, при этом падение цен зафиксировано в 52 городах, сообщается во вторник в исследовании портала "Мир квартир".

"Квадратный метр вторичной недвижимости снизился в цене в 52 городах, вырос в 16 городах, в двух остался неизменным. <...> В среднем по стране квадратный метр на "вторичке" подешевел за последний месяц на 1,9% и теперь стоит 60,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Эксперты компании проанализировали динамику цен с 1 апреля в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. Больше всего цены снизились в Якутске (-4,8%), Красноярске (-4,1%), Архангельске (-4%), Екатеринбурге (-3,6%), Симферополе (-3,5%), Казани и Краснодаре (по -3,3%).

В Москве, которая заняла 13-е место, цена квадратного метра в апреле уменьшилась на 2,4% - до 228 тыс. рублей. Санкт-Петербург оказался в середине списка - цена снизилась на 1,9% - до 129 тыс. рублей за квадратный метр. Рост стоимости вторичного жилья более чем на 1% зафиксирован в шести городах: Череповце (3,4%), Владимире (3,1%), Махачкале (3%), Набережных Челнах (2,9%), Новокузнецке (2,6%) и Рязани (2%).

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"Вторичный рынок, обычно столь консервативный, на этот раз отреагировал на ситуацию довольно чутко. Видимо, собственники квартир осознают, насколько серьезна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5% перетянет оставшийся спрос со "вторички" на новостройки", - приводятся в сообщении слова генерального директора портала "Мир квартир" Павла Луценко.

По его мнению, те владельцы жилья, которые твердо решили продать свои квартиры, постараются побыстрее сбыть их с рук после окончания карантина. "Те же, кто не готов продавать квартиры по сниженным ценам, снимут их с продажи до лучших времен. Если так пойдет и дальше, цены на "вторичку" могут упасть на 5-10% в среднесрочной перспективе и до 15-20% до конца года", - считает эксперт.

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