Хуснуллин сообщил, что постановление о господдержке кредитов застройщикам выйдет к маю

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Постановление правительства РФ по компенсации процентной ставки застройщикам в рамках проектного финансирования выйдет до конца апреля 2020 года. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на брифинге, видео которого опубликовано на сайте кабмина.

"Мы приняли решение, что поддержим застройщиков, чтобы они не платили высокие проценты банкам. Мы сейчас разрабатываем постановление по компенсации процентной ставки, на этой неделе оно должно выйти. Чтобы все деньги, которые собираются на стройке, все деньги, которые есть у строителей, шли на дальнейшее продолжение строительства жилья", - сказал Хуснуллин.

По его словам, есть четкое условие - компенсация будет выдаваться только в том случае, если продолжается строительство и не менее 90% сотрудников принимают участие в достройке жилых домов.

Президент РФ 16 апреля назвал ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

О проектном финансировании

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.