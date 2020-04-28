Правительство разработало антикризисный план для снятия админбарьеров в строительстве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ разработало антикризисный план для снятия административных барьеров в строительстве, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин на брифинге, видео которого опубликовано на сайте кабинета министров.

"Мы разработали антикризисный план, в нем написали процедуры, которые можно максимально сократить и в государственном, и в жилищном строительстве. Мы сейчас подготовили целый ряд поправок в Градостроительный кодекс, за счет них можно ускоренно проводить целый ряд процедур. Например, можно проводить публичные слушания в электронном виде с учетом сегодняшней ситуации", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такие решения во многом - технические, но они очень нужны российским строителям. Он отметил, что административные барьеры в стройке сегодня избыточны, от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию проходит порядка 100 согласительных процедур. "Для обычного жилого дома, школы, садика это занимает до пяти лет, а сама стройка занимает 2-2,5 года", - уточнил он.